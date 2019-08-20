Нижняя Салда, , 08:55 — REGNUM

В Свердловской области перед судом предстанет сотрудник газовой службы, по обвинению в уничтожении чужого имущества путём неосторожного обращения с источником повышенной опасности (ст. 168 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Рассмотрение уголовного дела по существу состоится в Верхнесалдинском районном суде. Санкция по данной статье уголовного кодекса предусматривает наказание до одного года лишения свободы.

Отметим, что по версии органов дознания инцидент произошёл 18 января 2019 года во время выполнения ремонтных работ газового оборудования в одной из квартир дома № 38 по улице Строителей в Нижней Салде.

«В результате неосторожных действий слесаря с источником повышенной опасности произошло воспламенение газа», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В результате пожара пострадала четыре квартиры в доме, а совокупный ущерб нанесённый огнём составил более 3,2 млн рублей.