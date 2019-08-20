Новосибирск, , 08:48 — REGNUM

Семь граждан Узбекистана пострадали в результате ДТП на трассе К-17р в Новосибирской области. Об этом сообщили в МИД Узбекистана со ссылкой на генеральное консульство республики в Новосибирске.

Отмечается, что в результате ДТП 18 августа погиб один человек, а также пострадали восемь пассажиров микроавтобуса, в том числе семь граждан Узбекистана. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Карасука.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в 23 часа 20 минут (19 часов 20 минут) водитель автомобиля Honda Step Wagon, двигаясь на 374-м километре трассы К-17р в Новосибирской области, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. При столкновении автомобиля с микроавтобусом погиб один пассажир автобуса.

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