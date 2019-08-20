Саяногорск, Хакасия, , 08:39 — REGNUM

В Хакасии 29-летнего жителя города Саяногорска обвиняют в совершении «иных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек». Как сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении Следственного комитета России по Хакасии, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый и две малолетние девочки — четырёх и шести лет — жили в одном общежитии, но в разных комнатах. 15 августа, когда дети играли в куклы на кухне общего пользования, к ним подошёл 29-летний мужчина и, по данным СУ СКР по Хакасии: «С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил в отношении девочек иные действия сексуального характера, тем самым нарушив право потерпевших на половую неприкосновенность и половую свободу личности». Одна из девочек рассказала об этом матери, которая обратилась в полицию.

Мужчина был задержан. Ему уже предъявлено обвинение. Сейчас он находится под стражей. Как выяснилось, мужчина может быть психически нездоров. По некоторым данным, он состоит на учёте у врача-психиатра.

Расследование дела продолжается.