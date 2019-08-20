Уфа, , 08:41 — REGNUM

19 улиц Уфы остались без воды из-за аварии на водопроводе, 20 августа сообщает пресс-служба мэрии города.

Кран (cc) suju

По сообщению чиновников, утечка на водопроводе диаметром 300 мм была обнаружена утром 20 августа в Орджоникидзевском районе на пересечении Бирского тракта с Соединительным шоссе.

Для устранения аварии работники МУП «Уфаводоканал» отключили водопровод на 19 улицах города.

Воду можно набрать в местах раздачи воды в населенном пункте Тимашево по следующим адресам: ул. Ташкентская 99, Березниковская, 46а, Тимашевская, 99/1, Кумертауская-Сызранская.