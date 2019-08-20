Нур-Султан, , 08:26 — REGNUM

На поиски пропавших альпинистов в горах Тянь-Шаня вылетели спасатели комитета чрезвычайных ситуаций МВД Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Группа спасателей в составе трех военных альпинистов вылетела на вертолете Ми-171. Спасатели прибудут на базу «Южный Инычлек» в Киргизии на высоте 4500 метров, после чего продолжат путь пешком.

Напомним, 19 августа на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа из трех алма-атинских альпинистов. Казахстанские СМИ сообщили, что альпинисты остались под снежным завалом на пике Победы после снежной бури. Один из альпинистов погиб.

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