Киев, , 08:35 — REGNUM

В Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого столкнулись два автомобиля, сообщили 19 августа в пресс-службе нацполиции Киева.

Столкнулись внедорожник Range Rover и электрокар Tesla. В результате столкновения внедорожник отбросило на проходивших мимо людей.

В больницу с травмами различной степени тяжести поступили пятеро пешеходов, водителю Tesla помощь была оказана на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области произошло ДТП, в результате которого скончался сотрудник областной полиции и семилетняя девочка.

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