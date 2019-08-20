Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 08:09 — REGNUM

В Свердловской области муниципальное предприятие по эксплуатации очистных сооружений «Новые технологии Белоярского городского округа» оштрафовано на 8,1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сточные воды

Также Белоярский районный суд обязал предприятие провести рекультивацию участка земли на берегу реки Пышма, пострадавшего от сброса неочищенных сточных вод.

Напомним, что нарушение природоохранного законодательства было установлено в результате проверки надзорных органов. Её провели региональная прокуратура и специалисты департамента Росприроднадзора по УрФО в ноябре 2018 года.

Установлено, что в результате несанкционированного сброса неочищенных сточных вод было заболочено более трёх тысяч квадратных метров прибрежной зоны у реки Пышмы, в результате чего нанесён ущерб на сумму свыше восьми миллионов рублей.