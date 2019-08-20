Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, 20 августа 2019, 08:09 — REGNUM
В Свердловской области муниципальное предприятие по эксплуатации очистных сооружений «Новые технологии Белоярского городского округа» оштрафовано на 8,1 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Также Белоярский районный суд обязал предприятие провести рекультивацию участка земли на берегу реки Пышма, пострадавшего от сброса неочищенных сточных вод.
Напомним, что нарушение природоохранного законодательства было установлено в результате проверки надзорных органов. Её провели региональная прокуратура и специалисты департамента Росприроднадзора по УрФО в ноябре 2018 года.
Установлено, что в результате несанкционированного сброса неочищенных сточных вод было заболочено более трёх тысяч квадратных метров прибрежной зоны у реки Пышмы, в результате чего нанесён ущерб на сумму свыше восьми миллионов рублей.