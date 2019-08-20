Барнаул, , 08:06 — REGNUM

Шлейф от сибирских масштабных природных пожаров вновь накрыл Барнаул, в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«По данным синоптиков, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, обусловленное высокой пожарной опасностью. В крае в период с 20 по 22 августа местами в северных и западных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность (5-й класс горимости). К тому же в небе над Барнаулом и ряде районов края наблюдается дымка», — отмечается на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа самые масштабные лесные пожары бушевали в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Причём 146 очагов площадью 1 186 462 га не стали тушить в силу экономической нецелесообразности. В конце июля 2019 года шлейф от сибирских пожарищ распространился на тысячи километров, окутав некоторые территории трёх федеральных округов: Приморского, Сибирского и Уральского.

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О том, что Новосибирск вновь накрыла дымка и горожане жалуются на запах гари, ИА REGNUM сообщало накануне, 19 августа.

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