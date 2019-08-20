Село Саранпауль, Югра, , 08:02 — REGNUM

В Югре пропали двое детей, которые отправились на рыбалку на моторной лодке. Об этом говорится в сводке управления «Центроспас-Югория», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа спасателей получила сигнал, что на реке Ляпин, в 8 км от посёлка Саранпауль плывёт лодка, в ней никого нет. Выяснилось, что на моторной лодке «Казанка» двое детей уехали на рыбалку и пропали без вести.

Поисковая группа обследовала район предполагаемого утопления с помощью специального оборудования на площади 100×50 м. Поиски результатов на данный момент не дали.