Красноярск, , 07:52 — REGNUM

Ситуация с лесными пожарами в Сибири остаётся напряжённой. Сайт МБУ «Авиалесохрана» со ссылкой на прогнозные данные извещает о дефиците осадков в Якутии и Красноярском крае. Именно на этих территориях бушуют самые большие по площади природные очаги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

До 21 августа дефицит осадков будет наблюдаться в северной части Якутии и северо-восточной части Красноярского края. Также на этих территориях не исключают усиления ветровой нагрузки (порывы до 18−20 м/с) и возникновения гроз, предупреждают специалисты.

В связи с этом оперативный штаб Рослесхоза поручил региональным лесным ведомствам Якутии, Красноярского края и Иркутской области обеспечить своевременность принятия мер по контролю и реагированию на лесопожарную обстановку.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 34 лесных пожара на площади около 27 тыс. га удалось потушить в российских регионах за сутки 18 августа.

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