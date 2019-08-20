Екатеринбург, 20 августа 2019, 07:42 — REGNUM
В Екатеринбурге минувшей ночью на стоянке во дворе дома по улице Академика Шварца сгорел автомобиль «КИА». По сообщениям очевидцев события пожар произошёл около четырёх утра по местному времени и перед ним раздался хлопок, который и привлёк внимание граждан.
Как сообщает информационный портал «Е1», справились с возгоранием автомобиля жители соседних домов до того, как пожарные машины смогли заехать во двор. Также сообщается, что во время пожара пострадали соседние автомобили.
Данная стоянка оборудована камерами наружного наблюдения и по предварительным данным на записи видно, как злоумышленник выбрал конкретную машину, после чего и совершил её поджог.
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что по данному факту проводится полицейская проверка.