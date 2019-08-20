Тулун, Иркутская область, , 07:39 — REGNUM

Подготовка к отопительному сезону в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье идёт в соответствии с графиком, заявил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров. Подробности видеоселекторного совещания, проведённого иркутским правительством в Тулуне — одном из наиболее пострадавших от потопа городов Приангарья, сообщает официальный сайт региона.

В целом по Иркутской области готовность жилого фонда составляет 75%, тепловых сетей — 79,6%, водопроводных сетей — 76,3%. Что касается запасов топлива, то по состоянию на 17 августа фактически запасено 161,3 тыс. тонн угля (63,9% от нормативного), 12,1 тыс. тонн жидкого топлива (101,7% от нормативного).

Также известно, что в Тулуне на проведение аварийно-восстановительных работ по объектам коммунальной и энергетической инфраструктуры потребовалось 419 млн рублей, и, а в Нижнеудинске — около 100 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Не обошлось без жертв. Известно как минимум, о 25 погибших. В ходе первого паводка было отключено энергоснабжение в 60 населенных пунктах пяти районов. Вторая волна паводка накрыла регион с 30 июля.