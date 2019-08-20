Челябинск, 20 августа 2019, 07:36 — REGNUM
Столкнувшийся в Челябинске с машиной «КамАз» микроавтобус ехал из Уфы в Нижневартовск. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Авария произошла ночью. Как сообщало ИА REGNUM, в автобусе ехали 14 человек. Из них семь попали в больницы, в том числе и 17-летний подросток.
По факту аварии идут проверки.
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