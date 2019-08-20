Челябинск, , 07:36 — REGNUM

Столкнувшийся в Челябинске с машиной «КамАз» микроавтобус ехал из Уфы в Нижневартовск. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Авария произошла ночью. Как сообщало ИА REGNUM, в автобусе ехали 14 человек. Из них семь попали в больницы, в том числе и 17-летний подросток.

По факту аварии идут проверки.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

Читайте развитие сюжета: В Челябинске после аварии с автобусом создан пункт временного размещения