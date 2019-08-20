с. Гоголев, 20 августа 2019, 07:27 — REGNUM
На трассе «Киев — Сумы» возле села Гоголев Киевской области столкнулись внедорожник и легковой автомобиль, сообщили 19 августа в пресс-службе национальной полиции Украины.
Находившаяся за рулём внедорожника 37-летняя жительница Киева сильно превысила скорость и не уступила дорогу легковому автомобилю.
В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля — сотрудник полиции Вышгородского района Киевской области, а также семилетняя дочь его пассажира. Пассажира и его сына госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водитель внедорожника осталась целой.
В полиции отметили, что решается вопрос о задержании киевлянки, а также о возбуждении против неё уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черкасской области столкнулись легковой автомобиль и рейсовый автобус. В результате скончались два пассажира легкового автомобиля.
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