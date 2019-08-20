Иркутск, , 07:18 — REGNUM

В Иркутской области, где ещё накануне, 19 августа, насчитывалось более 60 населённых пунктов, окутаных дымовым шлейфом лесных пожаров, обстановка значительно улучшилась. В зоне задымления находится населенный пункт Инаригда Катангского района. По данным регионального ГУ МЧС РФ, этому способствовало выпадение осадков на территории северных, северо-восточных, западных, центральных и южных районов области.

«Наиболее интенсивные зарегистрированы в Нижнеудинском, Зиминском, Усольском, Слюдянском, Иркутском, Бодайбинском, Нижнеилимском и Балаганском районах», — пояснили спасатели.

По данным автоматических постов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК оксида углерода не зафиксировано.

20 августа местами по области продолжится выпадение осадков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 августа сотни тысяч гектаров горящего леса осложнили жизнь жителям 62 населённых пунктов, расположенных в семи районах региона.

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