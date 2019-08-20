Сулеймания, Ирак, , 07:17 — REGNUM

В результате налета турецкой авиации на иракскую провинцию Сулеймания пострадал один человек, об этом 19 августа сообщает BasNews.

Инцидент произошел в деревне Болле, пострадал 50-летний местный житель Абдулла Ахмед, также в результате бомбардировки пострадали несколько домов и сельскохозяйственных угодий.

Напомним, вооруженные силы Турции регулярно проводят спецоперации в северных территориях Ирака, целью которых являются позиции Рабочей партии Курдистана (РПК).

В результате данных акций страдает мирное население, однако власти Иракского Курдистана возлагают всю ответственность на РПК, которая, по мнению Эрбиля, провоцирует турецкую агрессию.

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