Кемерово, , 07:08 — REGNUM

После сбоя в подаче электроэнергии на свинокомплексе «Чистогорский» в одноимённом посёлке Новокузнецкого района погибли 5 тысяч животных. Как заявили в управлении ветеринарии Кемеровской области, в соответствии с требованиями трупы свиней будут сожжены.

Как уточнили изданию «Новокузнецк.ру» в управлении, специалисты круглосуточно находятся на предприятии. Санитарные врачи уверяют, что вероятность попадания трупов свиней в пищу людям и животным полностью исключена.

Напомним, ЧП на свинокомплексе произошло 16 августа. Предварительно установлено, что из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования на ферме произошло задымление, сгорело десять погонных метров кабеля, произошёл сбой в работе вентиляции. В обесточенных корпусах находилось свыше 100 тыс. животных.

В настоящее время предприятие работает частично.