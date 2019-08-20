Хабаровск, 20 августа 2019, 06:50 — REGNUM
Выпуск четвертой партии косаток и белух может быть сорван из-за плохих погодных условий в Приморье и Хабаровском крае, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Выпуск намечен на 22 августа. Но в это время в Приморье будет действовать штормовое предупреждение, а в Хабаровском крае — режим ЧС в связи с паводком. При высоких значениях уровня Амура перегрузка животных на баржу в порту Хабаровска может оказаться невозможной.
Как сообщало ИА REGNUM, первую партию косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили в июне 2019 года.
Обильные ливни спровоцировали ухудшение паводковой ситуации в ДФО. Особенно сильно сейчас топит Приморье и Хабаровский край.