Владивосток, , 06:44 — REGNUM

Проезд к селу Губерово в Пожарском районе Приморья перекрыт — его разрыли, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дорожники разрыли экскаватором объезд моста, чтобы спустить накопленную в низине воду. Как только вода сойдёт, грунт будет уложен на место и дорога будет восстановлена. В настоящее время доехать до Губерово можно по объездной дороге через Новостройку.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжается ликвидация последствий тайфуна «Кроса» и проливных дождей, последовавших за ним. Только в Октябрьском районе Приморья подтоплено 397 домов.