Хабаровск, , 06:38 — REGNUM

На набережной Хабаровска разворачивают водоналивную дамбу. Она должна защитить город от затопления во время подхода гребня амурского паводка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Длина временной водоналивной дамбы 840 метров, высота 80 см. Вода начнет топить набережную при уровне Амура у города в 637 см, сегодня он уже достиг отметки 600 см. 21 и 22 августа прогнозируется резкое ухудшение погоды, обильные, местами очень обильные дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, ливни и тайфуны обострили паводковую ситуацию в регионах ДФО. Особенно напряженная ситуация в Приморье и Хабаровском крае.