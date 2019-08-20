Кемерово, , 06:20 — REGNUM

На улице Грузовая в Кемерове произошёл пожар на производственном предприятии. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Кузбассу, сообщение о возгорании поступило накануне, 19 августа.

По оперативным данным, пожар произошёл во время ремонтных работ. Возле холодильной установки одного из корпусов производства вспыхнули легковоспламеняющиеся жидкости.

Пожар на открытой территории тушили 45 человек, были привлечены 12 единиц техники.

По данным местных СМИ, пожар произошёл на территории «Азота».