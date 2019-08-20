Нижний Новгород, , 05:26 — REGNUM

Выксунский городской суд Нижегородской области прекратил административное дело в отношении бывшего заместителя образовательного министра Владимира Шахназарова, лишившегося поста после скандала, связанного с ДТП. Очередное заседание суда, назначенное на август 2019 года, было отменено в связи «с прекращением производства», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу суда

Дело за номером 12−119/2019 в отношении Владимира Шахназарова было возбуждено по ч. 1 ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). По данной статье виновному грозил был штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до двух лет. Дело поступило в суд 26.07.2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель министра образования области Владимир Шахназаров лишился своего поста в конце марта 2019 года после огласки о ДТП, участником которого он стал. Тогда же следователи начали доследственную проверку, которая должна была дать ответ, был ли высокопоставленный чиновник не трезв во время ДТП. Проверить должны были правоохранительные органы и то, пытался ли чиновник «откупиться от сотрудников ГИБДД». Результаты доследственной проверки неизвестны, а административное дело судом прекращено.

Само ДТП произошло 17 марта в районе города Навашино, но данный факт стал известен гораздо позднее, благодаря местным журналистам. С 18 марта замминистра находился на больничном, а 25 марта нижегородское правительство распространило сообщение о том, что с 26 марта Шахназаров покинул свой пост, отметив, что таким сотрудникам не место на госслужбе.

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