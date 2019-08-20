Челябинск, , 05:20 — REGNUM

Пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком КамАЗ в Челябинске в ночь на 20 августа, сообщает ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Сообщается, что на момент ДТП в микроавтобусе находились 14 пассажиров. В результате аварии пострадали 13 человек, из них семеро было госпитализировано. Отмечается, что среди пострадавших был и один несовершеннолетний. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в центре Воронежа столкнулись два маршрутных автобуса ПАЗ. В результате столкновения травмы получили пять пассажиров.

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