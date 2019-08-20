Якутск, , 04:27 — REGNUM

За прошедшие сутки в Якутии потушено 38 пожаров в зонах обслуживания и контроля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Якутии 20 августа ведутся работы по тушению 6 лесных пожаров: из них действующих — 1 (в Верхоянском районе), локализовано 5 пожаров (в Нюрбинском улусе — 2, в Сунтарском улусе — 3). Общая площадь возгораний в зоне тушения — 442 га.

Снижается количество и людей, задействованных на тушении пожара. На данный момент работают 27 человек и 15 единиц техники.

В труднодоступных землях лесного фонда мониторят 91 термоточку, днём раньше таких было 120. Общая площадь пожаров в зоне контроля — 776 435 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие дожди в Якутии значительно облегчили ситуацию с пожарами.