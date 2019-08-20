Хабаровск, , 04:15 — REGNUM

Активный подъём воды наблюдается на реках Хабаровского края — от 13 до 134 см в сутки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Такие явления за минувшие сутки отмечены на реках Бурея, Тырма, Кур, Амгунь, Нимелен. На 21−22 августа синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды, ливни, местами очень сильные.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни спровоцировали резкое ухудшение паводковой ситуации в ДФО. Десятки подтопленных домов, дач, приусадебных хозяйств в Хабаровском и Приморском краях, уровень Амура у Хабаровска вплотную подошел к опасной черте в 6 метров — 20 августа он достиг 599 см.