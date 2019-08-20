Хабаровск, , 04:13 — REGNUM

Один сантиметр отделяет уровень Амура у Хабаровска от отметки «опасные явления». По данным гидрологов, в 6 часов утра по местному времени 20 августа уровень воды у столицы Хабаровского края составил 599 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Ливни вызвали очередную волну паводка на Дальнем Востоке — трансляция

На утро 20 августа уровни воды категории «опасные явления» или около них наблюдаются у Хабаровска, сёл Елабуга и Троицкое. Уровни категории «неблагоприятные явления» на реке Амур в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Вяземском районах, районе им. Лазо на реках Уссури и Кия.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни вызвали ухудшение паводковой ситуации в ДФО. Напряженная обстановка сохраняется в Хабаровском и Приморском краях.