Воронеж, , 03:51 — REGNUM

Два пассажирских автобуса ПАЗ столкнулись в Воронеже, сообщает пресс-служба управления МВД РФ Воронежской области.

Сообщается, что авария произошла в районе дома № 2 по улице Мира на перекрестке — столкнулись два автобуса маршрутов № 26А и № 68. В результате ДТП пострадали пять человек. Из них двое были пассажирами автобуса № 68, трое — находились в салоне автобуса № 26А. В настоящее время сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа грузовик КамАЗ врезался в пассажирский автобус во Всеволжском районе Ленобласти. В результате происшествия серьезных травм никто не получил.

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