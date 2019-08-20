Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 03:25 — REGNUM

Десяти тысяч гектар достигла площадь лесного пожара на острове Гран-Канария в Испании, сообщает 20 августа Agence France-Presse.

Лесной пожар (cc) wildfire

Уточняется, что с острова эвакуированы свыше девяти тысяч человек. Пожар назван крупнейшим в Испании в этом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на Гран-Канария вспыхнул 18 августа. От огня пострадали свыше шести тысяч гектар полей и лесов.

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