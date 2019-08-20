Мадрид, , 03:08 — REGNUM

Не менее 56 человек были госпитализированы из-за листериоза в Андалусии в Испании, сообщает elPeriodico.

Сообщается, что всего выявлено 80 случаев заболевания листериозом, среди пострадавших — 15 беременных женщин. По предварительной версии, источником инфекции стала мясная продукция одного из местных производителей. Отмечается, что больше всего пострадавших было зафиксировано в Севилье.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая во Франции погибли два человека в результате заболевания листериозом. По версии санитарного управления страны, источником инфекции стал сыр бри, который употребляли пострадавшие. Также четыре человека были госпитализированы.

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