Биробиджан, , 03:04 — REGNUM

Неблагоприятная паводковая ситуация заставила спасателей и дорожников остановить движение по нескольким дорогам ЕАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего в автономии из-за перелива перекрыто 9 участков дорог, в том числе прервано автомобильное сообщение с сёлами Амурзет, Квашнино и и Биджан.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за длительных дождей, не покидающих регион, Еврейская область переживает очередную волну паводка, который угрожает подтоплениями целому ряду населённых пунктов. Только за прошлую ночь уровень воды в реке Бира поднялся на один метр.