Дамаск, , 02:48 — REGNUM

Здание частной больницы в провинци Хасеке на северо-востоке Сирии обрушилось в результате взрыва, сообщает газета Al-Watan.

Сообщается, что неизвестные подорвали здание несколькими дистанционно-управляемыми взрывными устройствами. В результате взрывов здание частной больницы «ас-Салям» обрушилось. По предварительным данным, ущерб от взрывов лишь материальный. Данных о пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Сирии взорвался легковой автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва погибли три человека, еще несколько получили ранения.

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