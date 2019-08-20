Кишинёв, , 02:34 — REGNUM

Бизнесмен из Кишинева Юрий Лункашу, считающийся ближайшим партнером сбежавшего олигарха Владимира Плахотнюка, был найден застреленным у трассы Дурлешты-Яловены. Как передает ИА REGNUM, в полицию позвонил водитель Лункашу и сообщил, что бизнесмен застрелился.

Водитель сообщил, что во время езды Лункашу попросил его остановиться и вышел из машины, после чего выстрелил себе в голову из личного оружия. По данному случаю возбуждено уголовное дело, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

Отметим, что Лункашу женат на сестре Плахотнюка и является владельцем одной из резиденций Плахотнюка в Кишиневе. 14 июня Плахотнюк был отстранен от власти в Молдавии и покинул страну.