Москва, , 02:28 — REGNUM

Сотрудники Россельхознадзора в московском аэропорту «Внуково» задержали груз с 20 млн насекомых из Великобритании, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сотрудники ведомства на пограничном контрольном ветеринарном пункте приостановили оформление партии живых 20 млн насекомых, поступивших из Великобритании. Отмечалось, что в ходе проверки выяснилось, что на насекомых отсутствуют ветеринарно-сопроводительные документа, а также разрешение на ввоз такого груза. В итоге насекомых отправили обратно в Соединенное Королевство.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» таможенники обнаружили в багаже пассажира экстремистскую литературу. Оказалось, что местный житель взял у своего знакомого в дорогу религиозную литературу. После изъятия и экспертизы книг выяснилось, что одно из произведений является экстремистским. Составлен протокол о привлечении правонарушителя к административной ответственности.

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