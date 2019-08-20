Ханты-Мансийск, , 01:50 — REGNUM

В Югре отправляется в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника по хозяйственным вопросам «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ХМАО.

Установлено, что бывший руководитель вышеуказанного ведомства в период с апреля по декабрь 2016 года неоднократно получал деньги за принятие фактически невыполненных работ по текущему ремонту помещений от исполнителя госконтракта. Общая сумма взяток составила 100 тыс. рублей.

Бывшее должностное лицо обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Санкциями указанных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что это не первое уголовное дело против бывших сотрудников «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Югры. В начале августа отправлено в суд дело бывшего заведующего отделением бюро города Нягани.

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