Джелалабад, Афганистан, , 01:11 — REGNUM

Число получивших ранения в результате серии взрывов в афганском Джелалабаде достигло 70 человек, сообщает TOLO News.

При этом, как отмечает издание, террористические акты не помешали афганцам поучаствовать в праздничных мероприятиях в честь Дня независимости Афганистана. Ранее СМИ сообщали о 66 раненых в результате взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Джелалабаде произошел взрыв в толпе людей во время празднования Дня независимости страны. По первым данным, поступившим после трагедии, были ранены 66 человек. За два дня до этого, 17 августа, в Афганистане произошел теракт на свадьбе, унесший жизни 63 человек.

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