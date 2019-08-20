Екатеринбург, , 01:18 — REGNUM

В Екатеринбурге выломали батут на детской площадке, организованной на реконструируемой набережной. Об этом сообщает ЕТВ.

Площадку обустроили лишь пару дней назад, но один из её элементов — батут — уже оказался поломан. Судя по всему, им пытались активно воспользоваться взрослые горожане.

Батут отремонтируют, после чего будет установлена табличка, что он предназначен для детей.

Сейчас же работы по набережной ещё не закончены: набережную от ул. Малышева до ул. Карла Маркса сдадут лишь к концу сентября.

Напомним, ранее в мэрии заявили, что обновлённую набережную Исети откроют лишь к осени 2019 года. Изначально участок хотели представить к дню города 17 августа.

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