Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 21:34 — REGNUM

Международный аэропорт Лас-Пальмас на Канарских островах продолжает принимать туристов, несмотря на бушующие лесные пожары, 19 августа передаёт агентство Associated Press.

Остров Гран-Канария составляет всего 50 километров в диаметре. С пляжей и из городов виден дым пожара, который охватил природный парк Тамадаба в глубине острова.

В настоящий момент от огня на острове Гран-Канария пострадали более 6000 гектар лесов и полей, власти эвакуировали 9000 человек из районов, находящихся в непосредственной близости от пожара.

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