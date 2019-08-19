Екатеринбург, , 22:35 — REGNUM

В Екатеринбурге похитили краскопульт у добровольцев, участвовавших в фестивале по восстановлению исторических зданий. Об этом сообщает Е1.

Беспощадная борьба с расхитителями общественной собственности (фрагмент). 1932

17 августа волонтёры трудились над старинным особняком по ул. Чернышевского, 6, когда у них похитили краскопульт, которым грунтовали брёвна. В момент кражи инструмент не был на виду у участников фестиваля

Пострадавшим удалось добыть записи с камер наблюдения. На ней отчётливо видно: краскопульт забрал юноша в красной футболке, спрятав аппарат под одежду. Если в ближайшее время молодой человек не возвратит вещь, то последует заявление в полицию.

Напомним, 29 июля 2019 года в Екатеринбурге украли одежду для покойников на 300 тысяч рублей. При этом дорогостоящий принтер, находившийся в месте кражи, остался нетронутым.

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