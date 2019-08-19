Сухум, , 21:17 — REGNUM

19 августа состоялось совещание премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы с представителями различных ведомств по вопросам проведения предупреждающих мероприятий на центральной трассе «Псоу-Ингур», где на участке «Сухумское шоссе ПК-12+400» в районе села Чагрипш произошло повреждение кромки проезжей части, сообщает агентство АпсныПресс.

Трасса Псоу-Ингур

Глава правительства отметил, что данное повреждение, вызванное дождевыми потоками, может повлечь за собой обвал дороги. При этом, отметил Бганба, трасса «Псоу-Ингур» является основным звеном единой транспортной системы республики с высокой суточной проходимостью. Премьер-министр поручил участникам совещания приступить к работам по исследованию местности и осуществить ремонтные работы в ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 18:30 17 августа до 12:30 18 августа по причине схода селевого потока в районе Зарамага было перекрыто движение по Транскавказской автромагистрали на участке поселок Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля. Транскавказская магистраль является единственной автодорогой, связывающей Южную Осетию с Россией.