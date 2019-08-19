Джалал-Абад, Киргизия, , 21:08 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии арестовали 42-летнюю жительницу города Джалал-Абад, которая пыталась продать 19-летнюю девушку за 100 тысяч сомов (94,5 тысячи рублей), пишет «Вечерний Бишкек».

Гюстав Буланже. Рынок рабов. 1886

Силовики провели спецоперацию, сыграв роль покупателей. Они смогли поймать продавца «живого товара» с поличным во время передачи денег.

В итоге ее арестовали и водворили в изолятор временного содержания. После этого милиционеры освободили девушку, которую задержанная насильно удерживала у себя дома.

Несостоявшейся работорговке Ошский городской суд определил меру пресечения в виде ареста на два месяца. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

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