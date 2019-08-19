Джалал-Абад, Киргизия, 19 августа 2019, 21:08 — REGNUM

Сотрудники правоохранительных органов Киргизии арестовали 42-летнюю жительницу города Джалал-Абад, которая пыталась продать 19-летнюю девушку за 100 тысяч сомов (94,5 тысячи рублей), пишет «Вечерний Бишкек».

Гюстав Буланже. Рынок рабов. 1886
Гюстав Буланже. Рынок рабов. 1886

Силовики провели спецоперацию, сыграв роль покупателей. Они смогли поймать продавца «живого товара» с поличным во время передачи денег.

В итоге ее арестовали и водворили в изолятор временного содержания. После этого милиционеры освободили девушку, которую задержанная насильно удерживала у себя дома.

Несостоявшейся работорговке Ошский городской суд определил меру пресечения в виде ареста на два месяца. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми».

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