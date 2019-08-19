Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 августа 2019, 21:04 — REGNUM
Высота стены огня крупного лесного пожара на Канарских островах достигает 50 метров, пожарные называют его «монстром», 19 августа передает агентство Associated Press.
В борьбе с огнем на острове Гран-Канария задействованы 1100 пожарных и 16 пожарных самолетов, однако огонь продолжает распространяться.
За двое суток с возникновения пожара выгорели 6000 гектар лесов и полей, в основном на территории природного парка Тамадаба в глубине острова Гран-Канария. Крупные населенные пункты и побережье пока не затронуты огнём.
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