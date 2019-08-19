Тюмень, , 20:54 — REGNUM

В Тюмени полицейский сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Калининским районным судом мужчине за это назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей в доход государства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 21 мая 2019 года, находясь на суточном дежурстве, полицейский умышленно, из хулиганских побуждений создания паники, поместил в картонную коробку из-под обуви муляж взрывного устройства, на коробке написал «Бомба», упаковал её в полиэтиленовый мешок и разместил у одного из корпусов общежития Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД.

После этого вернулся к несению дежурства и в ходе обхода территории общежития обнаружил заранее размещённый им муляж взрывного устройства, продемонстрировал его старшему караула. Была проведена эвакуация общежития. Привлекались силы и средства правоохранительных и иных органов для выяснения опасности обнаруженного объекта и его обезвреживания.

В ходе следствия правоохранители вышли на изготовителя «бомбы» — своего же коллегу. Полицейский в итоге признался в содеянном и был по отрицательным мотивам уволен из органов МВД России.

Суд квалифицировал действия «минёра в погонах» по ч. 1 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и приговорил к штрафу в 200 тыс. рублей.