Югорск, Югра, , 20:00 — REGNUM

В Югре на протяжении девяти дней искали 12-летнего подростка, который после ссоры с родителями сбежал из дома. В поисках ребёнка был задействован весь личный состав ОМВД России по городу Югорску, кинологи со служебными собаками, родители и волонтёры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Подросток (сс) Wokandapix

В результате многократных бесед с матерью несовершеннолетнего и его друзьями было установлено, что мальчик вместе с другом собирались отправиться к родственникам в Нижнюю Туру Свердловской области.

Сперва обнаружился 15-летний друг беглеца, добравшийся до родни, а затем и сам пропавший. Мальчик сообщил полицейским, что сбежал из дома из-за домашнего конфликта. До Нижней Туры они с товарищем добирались на попутных автомобилях, ночевали в подъездах, а чтобы купить еду, просили денег у прохожих.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактическую беседу о недопустимости самовольного ухода из дома. Родителям несовершеннолетних рекомендовано обратиться к специалистам психологической службы для урегулирования отношений внутри семьи.

В отношении родителей 15-летнего подростка был оформлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»). Санкции данной статьи влекут за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей.