Курган, , 19:37 — REGNUM

В Курганской области на базе отдыха «Баден-Баден» в поселке Европейский Кетовского района при приземлении параплана пострадал мужчина. Уральским СУ на транспорте СК России организована доследственная проверка инцидента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве 19 августа.

По предварительным данным, днём 17 августа со взлётной площадки на параплане вылетел мужчина 1977 года рождения. На финише полёта пилот не справился с управлением и получил травмы при жёсткой посадке.

В настоящее время сотрудниками Курганского следственного отдела СУ СКР на опрашиваются очевидцы и пилот, проведён осмотр места происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.