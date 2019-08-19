Курган, , 19:24 — REGNUM

В Кургане днём 19 августа сгорел жилой дом индивидуальной застройки в переулке Садовый. Погибших и пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Сигнал о пожаре поступил в 13:20 по местному времени (11:30 мск). Общая площадь возгорания составила 250 кв.м. К тушению огня от МЧС были привлечены 38 человек, 12 единиц техники.

В момент возгорания в доме находились женщина с ребёнком. Они успели выбежать. Причины возгорания устанавливаются.