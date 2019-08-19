Златоуст, Челябинская область, , 19:17 — REGNUM

В Челябинской области жители расположенного возле Златоуста села Куваши жалуются на вандалов, которые оскверняют местное кладбище. Жалобы и фотографии опубликованы в соцсетях и стали достоянием СМИ.

На нескольких могилах неизвестные повалили памятники и спилили кресты. По данным местных изданий, вандалами могут быть дети. Впрочем, есть версия, что за этим могут стоять представители одной из фирм, оказывающих ритуальные услуги.

Как пишет «Первый областной», правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и ищут виновных.