Владимир, , 19:11 — REGNUM

Во Владимирской области за семь месяцев 2019 года было зарегистрировано 29 случаев бешенства у животных. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В 20 случаях вирус был обнаружен у диких животных — у 17 лис и трёх енотовидных собак. Девять случаев бешенства было зафиксировано среди домашних животных — у трёх собак и шести кошек. В большинстве случаев домашние животные заразились от диких.

К 1 августа неблагополучными по бешенству остались семь пунктов: деревня Данилково в Вязниковском районе, деревня Баландино (Гороховецкий район), улица Шоссейная в селе Павловском (Ковровский район), улица Зои Космодемьянской в городе Коврове, деревня Троица (Кольчугинский район), улица Московская в городе Муроме, деревня Старое Аннино (Петушинский район) и деревня Васильково (Суздальский район).