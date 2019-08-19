Великий Новгород, , 18:41 — REGNUM

В Новгородской области 4-летний мальчик выпал из балкона пятого этажа. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, мальчика обнаружили под окнами жилого дома 18 августа.

В настоящее время он находится в реанимационном отделении детской областной больницы.

По данным следователей, ребёнок был дома без присмотра взрослых.

В СУ СКР по Новгородской области заявили об участившихся несчастных случаях с несовершеннолетними детьми. Только за прошедшие выходные следователи трижды выезжали на такие происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в деревне Котово Окуловского района 7-месячный ребёнок утонул в ванне.

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В деревне Ёгла Боровичского района уже несколько дней идут поиски 15-летнего подростка, который прыгнул с моста в реку Мста.

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