Великий Новгород, 19 августа 2019, 18:41 — REGNUM
В Новгородской области 4-летний мальчик выпал из балкона пятого этажа. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, мальчика обнаружили под окнами жилого дома 18 августа.
В настоящее время он находится в реанимационном отделении детской областной больницы.
По данным следователей, ребёнок был дома без присмотра взрослых.
В СУ СКР по Новгородской области заявили об участившихся несчастных случаях с несовершеннолетними детьми. Только за прошедшие выходные следователи трижды выезжали на такие происшествия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в деревне Котово Окуловского района 7-месячный ребёнок утонул в ванне.
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В деревне Ёгла Боровичского района уже несколько дней идут поиски 15-летнего подростка, который прыгнул с моста в реку Мста.
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