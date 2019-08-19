Окуловка, Новгородская область, , 18:32 — REGNUM

В Новгородской области 7-месячный ребёнок утонул в ванне. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, это произошло 17 августа в одном из домов в деревне Котово Окуловского района.

Первоначальная проверка установила, что ребёнок на время остался в ванной комнате один, без присмотра взрослых.

В региональном управлении СКР заявили, что в последнее время в регионе участились несчастные случаи с несовершеннолетними детьми, при этом большинство из несчастных случаев происходит, когда детей оставляют без наблюдения взрослых.

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