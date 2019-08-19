Архангельск, , 18:25 — REGNUM

Волки и медведи атаковали частные хозяйства архангельских окраин — животные все чаще приходят в населенные пункты в поисках пищи, сообщают «Вести Поморья».

Так, жительница поселка Уйма потеряла этим летом свою собаку — медведь растерзал питомца у неё на глазах. Своего пса лишился и житель Маймаксы — на собаку напали сразу четыре волка. Вероятно, волчица учила щенят охоте: сил хватило, чтобы разогнуть карабин и утащить пса. По следам волочения хозяева и отправились искать своего любимца. Истерзанный труп нашли в ближайших кустах.Люди напуганы и переживают за свои жизни тоже. Ночи становятся всё темнее, а теперь ещё и страшнее. В случае угрозы специалисты рекомендуют обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу. Уже оттуда информация поступит во все контролирующие органы.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за холодного лета лесные животные остались практически без корма, поэтому хищники расширяют поиски пищи. В Мурманской области участились случаи выхода медведей к людям. Местные власти приняли решение отстреливать животных. Этим летом уничтожено уже восемь животных.